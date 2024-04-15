قرار جمهوري بالموافقة على منحة بحد أقصى 56 مليون مليون يورو لتطوير صوامع القمح

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى يبلغ ٥٦ مليون يور و٧٤٢ ألفا و٨٥٨ يورو ، لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٤ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٢٧٢٤.٤٨ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية خور قندي محافظة أسوان لاستخدامها في الأنشطة التنموية.

كما نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تخصص مساحة ٤٠.١ فدان تقريبا تعادل ١٦٨٤٦٥ م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة القرنة محافظة الأقصر.