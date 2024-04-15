الصفدي: لا ينبغي السماح لنتنياهو بجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه لا ينبغي السماح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو باستحضار مواجهة أخرى وجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التصعيد.

وحول الجهة التي اعترضت المقذوفات الإيرانية في أجواء بلاده، قال الصفدي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أولويتنا هي حماية الأردن وحماية المواطنين الأردنيين".

وأضاف "وفقًا لسياسة الأردن القائمة منذ فترة طويلة، فأي جسم يدخل إلى سمائنا ينتهك مجالها الجوي ونعتقد أنه يشكل خطراً على الأردن، فسنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء هذا التهديد وهذا ما فعلناه".

وكان الصفدي، أكد أمس الأحد، أن سياسة المملكة ثابتة، وكل مسيّرة أو صاروخ تخترق الأجواء الأردنية سيتم التصدي لها لتحول دون أن تسبب ضرراً في الأردن وتهديداً للأردنيين.

جاء ذلك بعد اتهام طهران لعمان بمساعدة إسرائيل في إسقاط مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ الهجومية الليلة الماضية.

وردا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، استدعاء، سفير إيران لدى عمان لتحذير طهران ومطالبتها بضرورة التوقف عن الإساءات والتشكيك في مواقف المملكة.

وقال الصفدي، خلال برنامج "صوت المملكة"، إنّه حدث في السابق أن سقطت صواريخ ومسيّرات على الأردن، وهذه سياسة ثابتة بأن كل ما يشكل خطراً على الأردن نتصدى له، لأن أولويتنا حماية الأردن، وحماية أرواح الأردنيين وحماية مقدرات الأردنيين وحماية أمن البلد واستقراره؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف الصفدي أنه كان هنالك تقييم بأن ثمة خطرا حقيقيا من سقوط المسيّرات أو الصواريخ على الأردن، وتعاملت القوات المسلحة الأردنية مع هذا الخطر بما هو مطلوب.