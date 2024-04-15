عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصفدي: لا ينبغي السماح لنتنياهو بجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد

نتنياهو
نتنياهو

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه لا ينبغي السماح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو باستحضار مواجهة أخرى وجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التصعيد.

وحول الجهة التي اعترضت المقذوفات الإيرانية في أجواء بلاده، قال الصفدي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أولويتنا هي حماية الأردن وحماية المواطنين الأردنيين".

وأضاف "وفقًا لسياسة الأردن القائمة منذ فترة طويلة، فأي جسم يدخل إلى سمائنا ينتهك مجالها الجوي ونعتقد أنه يشكل خطراً على الأردن، فسنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء هذا التهديد وهذا ما فعلناه".

وكان الصفدي، أكد أمس الأحد، أن سياسة المملكة ثابتة، وكل مسيّرة أو صاروخ تخترق الأجواء الأردنية سيتم التصدي لها لتحول دون أن تسبب ضرراً في الأردن وتهديداً للأردنيين.

جاء ذلك بعد اتهام طهران لعمان بمساعدة إسرائيل في إسقاط مئات الطائرات بدون  طيار والصواريخ الهجومية الليلة الماضية. 

وردا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، استدعاء، سفير إيران لدى عمان لتحذير طهران ومطالبتها بضرورة التوقف عن الإساءات والتشكيك في مواقف المملكة.

وقال الصفدي، خلال برنامج "صوت المملكة"، إنّه حدث في السابق أن سقطت صواريخ ومسيّرات على الأردن، وهذه سياسة ثابتة بأن كل ما يشكل خطراً على الأردن نتصدى له، لأن أولويتنا حماية الأردن، وحماية أرواح الأردنيين وحماية مقدرات الأردنيين وحماية أمن البلد واستقراره؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف الصفدي أنه كان هنالك تقييم بأن ثمة خطرا حقيقيا من سقوط المسيّرات أو الصواريخ على الأردن، وتعاملت القوات المسلحة الأردنية مع هذا الخطر بما هو مطلوب.

وزير الخارجية الاردني نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

مفاجأة بشأن شركة أوبر.. محامي المتهم بواقعة حبيبة الشماع يكشف التطورات|فيديو

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

قبل 30 يونيو.. نداء عاجل للأجانب المتواجدين بالبلاد

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

ترشيحاتنا

مواجهة شرسة.. اللقاء الأول بين أسرتي حبيبة الشماع وسائق أوبر.. فيديو

خلصوا عليه في شهر رمضان..أسرة القتـ يل: كان العائل الوحيد ونطالب بالقصاص

قرار عاجل من التعليم بتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

انخفاض ملموس في الأسعار.. 8 سلع تشهد رحلة هبوط من بينها الأرز| القائمة كاملة

«اتكلم عربي».. جهود الهجرة للحفاظ على الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج| تعرف عليها

لابيد يدعو إلى إسقاط حكومة نتنياهو وتعيين جانتس رئيسا للوزراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

بـ 10 جنيهات فقط .. طريقة عمل المايونيز

مش هتندم على شرائه.. تسريبات حول هاتف Razr Plus 2024

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل وجبة الفطار

فيديو

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ