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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية: ضبط 26 ألف لتر مواد بترولية وتحرير 148 محضرا تموينيا

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، فى ضوء الحملات اليومية التى تشنها المديرية بكافة أرجاء المحافظة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين  بالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية .


وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية تم اليوم الأثنين ، تنظيم حملة  للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة .

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أسفرت الحملة عن تحرير (148) محضر تموينى متنوع ما بين (68) محضر مخالفات مخابز و (80) محضر اسواق ، لافتاً إلى أنه تم تحرير محضر جنح مدينة السادات ضد المدير المسئول عن محطة وقود لوجود قشط وشطب وعدم انتظام القيد فى سجل "21"  مما يتيح التلاعب فى الكميات المثبتة فى الدفاتر بقصد تحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة  ، كما تم تحرير محضر آخر بناحية شبين الكوم ضد صاحب محل لبيع السجائر بأزيد من السعر المعلن ، فيما تم تحرير محضر جنح منوف ضد صاحب مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى عدد 3 شيكارة دقيق بلدى مدعم لبيعها فى السوق السوداء والتربح دون وجه حق ، مشدداً بضرورة مواصلة الجهود ورصد شكاوى المواطنين للتعامل الفورى معها من خلال غرف عمليات مديرية التموين والإدارات الفرعية للوقوف على الحالة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية و بالتعاون التام مع الإدارات التموينية مرورهم الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء السلع الغذائية المنوفية تشديد الرقابة علي الأسواق توافر السلع الغذائية مديرية التموين والتجارة الداخلية

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