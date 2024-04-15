أصاب عددا من الجنود.. جيش الاحتلال: انفجار اليوم حدث داخل الأراضي اللبنانية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن انفجار صباح اليوم الذي أصاب عددا من الجنود حدث داخل الأراضي اللبنانية.

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن انفجار أدى إلى إصابة أربعة جنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية.

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف قوة تابعة للواء جولاني الإسرائيلي بعدد من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل الحدودية.

وفي بيان، قال حزب الله إنه وضع العديد من الأجهزة المتفجرة على الحدود داخل الأراضي اللبنانية، في منطقة على الجانب الآخر من مجتمع أداميت في شمال إسرائيل.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل قليل، إن أربعة جنود أصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، نتيجة لانفجار أثناء النشاط التشغيلي على الحدود اللبنانية.