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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القليوبية .. تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص والشروع فى قـ.ـتل شقيقه

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، تأجيل محاكمة 8 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص بعد طعنة عدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، وكذلك الشروع في قتل شقيقيه بعد التعدي عليهم بالضرب بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة طوخ لجلسة 13 مايو المقبل لششسماع مرافعة الدفاع.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26087 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2636 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد م ع"، 27 سنة، عامل، و"حاتم م ع"، 24 سنة، سائق، و"فارس م ع"، 23 سنة، حلاق، و"رشوان م ع"، هارب، و"محمد ع م"، هارب، و"عبد ربه م م"، هارب، و"عبد النبى إ أ"، هارب، و"أحمد ع إ"، هارب، لأنهم فى يوم 9 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة طوخ ، قتلوا المجنى عليه محمد على محمد العسال، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع امر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لتنفيذ مأربهم الأسلحة البيضاء والأدوات، تالية الوصف، وتوجهوا إلى محل تواجده، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بالإمساك بالمجنى عليه وتقييد حركته وشل مقاومته وسدد الأول عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بحوزته، واستقرت بصدره فأحدثوا به إصابات جسيمة والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق والتى أودت بحياته وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة، محرزين الأسلحة البيضاء والأدوات تالية الوصف للشد من أزر المتهمين الأول والثانى على النحو المبين بالتحقيقات.

أوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا فى قتل المجنى عليهما إبراهيم محمد على محمد العسال، وحسن محمد على محمد العسال، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لتنفيذ ماربهم الأسلحة البيضاء والأدوات، تالية الوصف، وتوجهوا إلى محل تواجدهما، وما أن ظفروا بهما حتى قام المتهم الثانى والخامس بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام أداة "شومة" فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين سالفى الذكر قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليهما سالفى الذكر، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدخل الأهالى ومنعهما من موالاة التعدى فضلا عن مداركة المجنى عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

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