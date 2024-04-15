القليوبية .. المؤبد للمتهمين بقـ.ـتل شخص وسرقة دراجته فى بنها

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، بالسجن المؤبد غيابيا لشقيقين، لاتهامهم بقتل شخص بسلاح ناري "بندقية آلية"، وسرقة دراجته النارية ومنقولات وأدوات مراقبة بدائرة مركز شرطة بنها.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 523 لسنة 2024 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 18 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع م"، 44 سنة، هارب، وشقيقه "داوود ع م"، 39 سنة، هارب، لأنهم في يوم 4 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها ، قتلوا المجني عليه حسانين السيد علي عبد الباري، عمداً مع سبق الإصرار، بان اتفقت إرادتهما على تنفيذ مخططهم الاجرامي بالكيد به والبغي عليه ونسجوا له خيوط الحيلة ما رسخ في عقولهم من أن في ذلك مفازاً فأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية محل الأتهام التالي وقصدوا إلى حيثما يقبع المجني عليه.

تابع أمر الإحالة، أنه ما أن ظفرا المتهمين بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري بحوزته صوب المجني عليه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا وحازا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما أحرزا وحازا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة"، وأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخناً "مسدس".

استطرد أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا المنقولات دراجة بخارية، وحدة تخزين كاميرات المراقبة، والمبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر من داخل إحدى القرى حال كونهم شخصين حامل كلاً منهما الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.