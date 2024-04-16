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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل المانتي ببقايا أطعمة رمضان.. تفاصيل

بقايا أكل رمضان
بقايا أكل رمضان

يعد المانتى من الأكلات الشهية غير المعروفة بشكل كبير في مصر والبلاد العربية رغم شهرتها فى تركية ويمكن صنعها ببقايا الجلاش المتواجدة فى الفريزر بعد انتهاء رمضان.

نعرض طريقة عمل فطائر المانتى بالجلاش من خلال وصفة الشيف زينب مصطفى.

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مقادير فطائر المانتى بالجلاش
الحشو
بصلة مفرومة 
لحمة مفرومة 
ملعقة كبيرة صلصة 
زيت نباتي بابريكا
فلفل أسود ملح 
ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 
جلاش 
زيت 
مياه غازية  بطعم الليمون
التزيين
زبادي مع ثوم “تومية”
بابريكا 
2 ملعقة زبدة 
1 ملعقة كبيرة 
نعناع جاف 
شطة جافة

مانتى
مانتى

طريقة عمل المانتى :
* شوحي اللحمة المفرومة في طاسة بها زيت على النار مع البصل المفروم ويضاف الملح والفلفل الأسود والبابريكا والصلصة الحمراء وضيفي البقدونس المفروم وقلبي جيدا 
* اعملى الجلاش كرات صغيرة أو مثل السمبوسك واحشيها بخليط اللحمة المفرومة  ثم ادهني الوجه خليط الزيت وادخليها الفرن حتى تمام النضج

الصوص

* ضعي الزبدة على النار ثم ضيفي البابريكا والشطة والنعناع.
*  عند تقديم المانتى ضعي التومية على الوجه ثم ضيفي خليط الزبدة .

المانتى الاكلات الشهية الشيف زينب مصطفى لحمة مفرومة زينب مصطفى

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