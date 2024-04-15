نتنياهو لـ"الليكود": سنرد على الهجوم الإيراني بـ"حكمة"

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين 15 أبريل 2024، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على إيران لكن بحكمة.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو طلب من جيش الاحتلال "خيارات أهداف محتملة" لهجوم على إيران.

وبحسب التقرير، فإن الأهداف تشمل منشأة إيرانية في طهران أو هجومًا إلكترونيًا.

وفي زيارة إلى قاعدة نيفاتيم يوم الاثنين، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الهجوم الإيراني الذي تم تنفيذه في وقت مبكر من صباح الأحد سيقابل برد إسرائيلي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتعرضت قاعدة نيفاتيم لأضرار طفيفة بعد الهجوم الإيراني.

وفي وقت مبكر من صباح الأحد، أطلقت إيران حوالي 350 طائرة مسيرة وصاروخًا باتجاه إسرائيل، بينما انضم وكلاء إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن أيضًا إلى الهجوم.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إن 99% من التهديدات الجوية تم إسقاطها وأشار أيضًا إلى أنه لم يعبر أي من الطائرات بدون طيار الـ 200 تقريبًا ولا من صواريخ كروز الثلاثين إلى الأراضي الإسرائيلية.

ومن بين 30 صاروخًا تم إطلاقها، أسقطت إسرائيل 25 صاروخًا وأضاف هاجاري أنه من بين 130 صاروخا باليستيا تم إطلاقها، لم يخترق المجال الجوي الإسرائيلي سوى عدد قليل منها.