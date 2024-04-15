عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

حبس وغرامة مالية كبيرة.. عقوبة صارمة لحجب السلع الاستراتيجية في الأسواق.. وضوابط البيع والشراء

قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك

عقوبة حجب السلع الاستراتيجية.. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 20 لسنة 2024، والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيها، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

حجب السلع الاستراتيجية

ونصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، فيتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

قانون حماية المستهلك

ويهدف قانون حماية المستهلك، إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

سلع تعرض الحياة للخطر

كما حرص قانون جهاز حماية المستهلك، على وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، في حالة تسبب سلعة أو منتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص.

وتكون العقوبة في هذه الحالة، الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ضوابط الشراء والبيع

وحدد قانون حماية المستهلك، ضوابط في عملية الشراء والبيع لضمان حقوق المستهلك، كما حدد عقوبات لمن يخالف هذه القواعد وذلك للحفاظ على استقرار عمليات البيع والشراء وحركة الأسواق.

وتنص المادة 18 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى أو غير ذلك من الشروط.  
فيما نصت المادة 64 من ذات القانون، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40 فقرة أولى وثانية، 55، 56 فقرة أولى، 62 فقرة أخيرة).

عقوبة حجب السلع الاستراتيجية حجب السلع الاستراتيجية السلع الاستراتيجية السلع السيسي قانون حماية المستهلك حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

موضوعات متعلقة

عودة جدول تخفيف الأحمال.. إزاي تحافظ على سلامة الأجهزة الكهربائية عند قطع التيار؟

محمولة علي الأكتاف| سوزي الأردنية تشعل غضب الرواد في أول أيام العيد.. والمتابعون: بتزود مشاهدات

نهاية العالم| أمريكية تنهي حياتها مع أسرتها.. والسبب مخاوف "كسوف الشمس".. تفاصيل

فلوسك هتتسرق| تحذير عاجل من واتساب للمستخدمين بشأن رسائل خادعة.. وخاصية جديدة قادمة

3 أضعاف| حالات مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. تبدأ من 250 جنيها

أسماؤهم على لوحات سيارات فارهة|عمر كمال وبيكا وشاكوش يثيرون الجدل بالسوشيال ميديا.. وهذه كواليس الصورة

الأهلي والزمالك في ورطة| 9 غيابات من قطبي الكرة في مباراة القمة.. وحضور 20 ألف مشجع

المال الحلال وجن المداح وشماسي العندليب| تريندات تفاعل معها المصريون.. حصاد رمضان 2024

ترشيحاتنا

أول تعليق لرئيس نادي الزمالك على هزيمة الأهلي

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

عام على حرب السودان.. مؤتمر باريس يحصد 2 مليار يورو

حيثيات حكم جنايات أمن الدولة ببراءة 5 متهمين بقضية اللجان النوعية بحلوان

ذكرى ميلاده.. الإفتاء تكشف عن خاصية عجيبة في خواطر الإمام الشعراوي

ارتفاع شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 7.8% في الربع الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

فيديو

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ