انفعال أحمد موسى على الهواء بعد هزيمة الأهلي من الزمالك

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة النادي الأهلي من نادي الزمالك في مباراة القمة ببطولة الدوري العام، مشيرا إلى أن خط دفاع النادي الأهلي سبب كوارث في المباراة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن اللاعب الدولي عبدالله السعيد لم يكن في حالته، وسيف الدين الجزيري قلب المباراة، ورجل المباراة، مشيرا إلى أن لدى النادي الأهلي مشكلة وكوارث في خط الدفاع في مباراة القمة اليوم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، “أتمنى السلامة للاعب الدولي أحمد سيد زيزو، والزمالك أضاع العديد من الفرص المحقق أمام الأهلي”.