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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«رجال يد الأهلي» يفوز على بطل الكونغو ويتأهل لنهائي السوبر الإفريقي

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة السوبر الإفريقي بالفوز على بي إم سي الكونغولي بنتيجة 38-21 في نصف النهائي، الذي أقيم على صالة المركب الأولمبي (ميلود هدفي).

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة التي تقام بولاية وهران بالجزائر.

وشهد الشوط الأول تفوقًا للاعبي «رجال يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 17-9، وواصل الفريق تفوقه خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 38-21.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين، خلال مجريات المباراة.

ويخوض «رجال يد الأهلي» نهائي السوبر الإفريقي غدًا الثلاثاء أمام الزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف على صالة المركب الأولمبي.

‎ويضم قائمة فريق «رجال يد الأهلي» كلًّا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

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