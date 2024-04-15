المستكاوي: أداء الزمالك رائع في الشوط الأول ويحتاج الفوز معنويا

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على تمكن فريق الزمالك من الفوز على نظيرة الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.قائلا:"فوز مهم جداً كان الزمالك محتاجه مش بس على صعيد الدوري لكن معنويا ومع تطور الأداء مع وجود مدرب جديد والزمالك كان مميز جداً في الشوط الاول ".



تابع خلال مداخلة تليفونية مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": " سيف الجزيري كان صاحب أداء رائع ويستحق لقب رجل المباراة ".

وعن جدل إستمرار موديست والاصرار عليه علق قائلاً : " الحقيقة قلناها من أول المباراة مهما سدد أهدافاً فهو ليس رأس الحربة للنادي الأهلي والاصرار عليه لغز مش قادر أفهمه ".

وذكر أن كولر أخطأ في تشكيله بالأخص في الشوط الثاني ودفع بلاعبين كل منهم يؤدي نفس الدور ونزول كهربا متأخر جداً نازل في الدقيقة 90 هيلحق يعمل إيه ؟

وتقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.



كان آخر فوز لفريق الزمالك على الأهلي في الدوري الممتاز، منذ الدور الثاني لموسم 2019-2020، حين فاز الأبيض 3-1.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.