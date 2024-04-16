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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الزمالك كسر عقدة كولر في القمة

جوميز و كولر
جوميز و كولر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك كسر عقدة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الذي حقق الفوز في 4 مباريات سابقة، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض حقق انتصارًا معنويًا، قبل مواجهة دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك يسعى للوصول للمراكز المتقدمة، من أجل دخول المربع الذهبي وضمان فرصة المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل، بالإضافة لأن الفوز يمنح اللاعبين الجدد والمدرب دفعة معنوية كبرى، كما ظهرت علامات السعادة على عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي بعد اللقاء".

وأضاف: "الزمالك كان مسيطرًا على منتصف الملعب في الشوط الأول بفضل السعيد، والأهلي استقبل الهدف الأول من كرة مكررة وتحرك لـ سيف الجزيري، والشوط الثاني دفع كولر بعدة تغييرات لتنشيط الهجوم، ولكن جوميز رد عليه بسحب بعض اللاعبين من الوسط، وهو ما جعل السيطرة للأحمر تماما".

وواصل: "المباراة كانت متوسطة، والزمالك ظفر بالنقاط الثلاث، والأهلي خرج بلاعبيه غير مصابين قبل مواجهة صعبة أمام مازيمبي الكونغولي".

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