بسعر معقول وأداء ممتاز.. تسريبات حول جهاز ألعاب PlayStation 5 Pro

إذا كنت تبحث عن جهاز ألعاب بإمكانيات خارقة يمكنك اختيار جهاز ألعاب" PlayStation 5 Pro " من شركة سوني وذلك بترقية بكارت الشاشة وتحسينات تصل إلى نسبة 45%.

ووفقا لموقع “ pcgamer ” قد بدأت سوني في القيام بالتنويه على مطوري الألعاب وذلك بضرورة ترقية الألعاب بما يتوافق مع التحسينات المقدمة في بجهاز “ PS5 Pro ”القادم.

وقد رصد أيضا “جهاز PS5 Pro ”في التسريبات وذلك برمز “Trinity”، وتشير التفاصيل الجديدة إلى تلك الإصدار يأتي بكرت شاشة وبآداء أقوى، وبمعالج ذات أداء أسرع.

إطارات الألعاب

على الجانب الآخر من المتوقع أن تدعم التكوينات الأعلى في جهاز “ PS5 Pro ” تشغيل إطارات الألعاب بسلاسة وبآداء أفضل مع تقنية تتبع الأشعة، وبجانب تعزيز جودة العرض ولأعلى مستوى وأيضاً وبمعدل الإطارات في بعض من عناوين الألعاب.

أما عن كارت الشاشة لجهاز ألعاب" PlayStation 5 Pro " فهو يأتي بتحسينات وسرعة أكبر وبنسبة 45% في إصدار Pro ومقارنة بالإصدار الأصلي PS5، كما يعزز سرعة كرت الشاشة وبذاكرة عشوائية تدعم تقنية تتبع الأشعة وبكفاءة أعلى ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بسعر 550 دولار تقريبا.