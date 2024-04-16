السبت.. عرض فيلم "مقسوم" للنجمة ليلى علوي بمهرجان هوليوود للفيلم العربي

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، عرض الفيلم الروائي المصري "مقسوم" للنجمة ليلى علوي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجاري، بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت إدارة المهرجان، في بيان، عن أن فيلم "مقسوم" سيتم عرضه ضمن برنامج "الأفلام الروائية الطويلة" التي ستعرض في فعاليات اليوم الرابع من المهرجان يوم السبت المقبل الموافق 20 أبريل الجاري في "سينما لوك" بمدينة جلندال في ولاية كاليفورنيا، ويعقب العرض لقاء مع الفنانة ليلى علوي ومجموعة من فريق عمل الفيلم.

"مقسوم" فيلم روائي طويل للمخرجة الشابة كوثر يونس الحاصلة على العديد من الجوائز خلال الفترة الأخيرة من عدة مهرجانات سينمائية عن فيلمها الروائي القصير "صاحبتي"، كان أبرزها حصولها على جائزة أفضل مخرجة من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة في دورته السابعة، وجائزة النقاد لأفضل فيلم في الدورة الـ45 من مهرجان أفلام المرأة في فرنسا.

"مقسوم" من الأفلام الحديثة التي تم عرضها خلال الفترة الأخيرة بدور العرض السينمائي، وحقق نجاحا كبيرا لما يحويه من أجواء كوميدية، حيث تدور أحداث الفيلم حول هند وإيمي ورانيا اللاتي اعتدن الغناء معا في "فرقة" خلال سنوات دراستهن الجامعية قبل أن تفرقهن الخلافات الشخصية، ولكن يجمعهن بعد سنوات حفل غنائي، فيجدن أنفسهن في مزيج من التحديات والمواقف الكوميدية، يتذكرن فيها ماضيهن ويعيدن اكتشاف حاضرهن.

الفيلم بطولة ليلى علوي، وشيرين رضا، وسماء إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.