عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024

صدى البلد

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-4-2024، في عدد من البنوك العاملة في مصر بالتعاملات الصباحية.

وسجل  فى البنك الأهلى المصرى 12.93جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر سعر 12.91جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.


وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
12.93 جنيه للشراء.

12.97  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
12.91 جنيه للشراء.

12.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
12.92  جنيه للشراء.

12.97  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
12.90 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
12.62 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
12.87 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.


 

التجاري الدولي البنوك العاملة البنوك العاملة في مصر البنك الأهلى المصرى الريال السعودي في البنك الأهلي الريال السعودي أمام الجنيه الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بنك قناة السويس بنك الاسكندرية سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

السيسي: وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

ترشيحاتنا

تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية خلية داعش كرداسة لـ جلسة 28 مايو

بعد انفجار مسيرتين.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

شقة تمليك..ادفع 27000 مقدم وأحصل علي وحدة سكنية متشطبة سوبر لوكس (90 م2)| وقسط علي 30 سنة

بالفيديو.. تعرف على أماكن الكثافات المرورية في العاصمة والجيزة والطرق البديلة

فرمانات الخطيب.. الأهلي يعاقب اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك في الدوري

المتهم الأول في قضية رشوة الجمارك يعترف بالواقعة أمام المحكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

ساعة أم ساعتين| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بكل المحافظات

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ