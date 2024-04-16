صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي لأكثر من 110 آلاف ضحية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 33797 شهيدًا و76465 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت الصحة الفلسطينية في بيان لها بأن الاحتلال ارتكب أمس الاثنين 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدًا و94 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون ليل الإثنين، بعد قصف طيران الاحتلال لمسجد في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء، وتسع إصابات إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا.

كما توغلت عدد من آليات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وحاصرت مدرسة تؤوي نازحين في البلدة وأطلقت النيران عليهم.

وتحدثت عدة مصادر محلية، عن انقطاع الاتصالات والانترنت عن مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بالتزامن مع توغل قوات الاحتلال.

وواصلت قوات الاحتلال اطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية الشمالية لقطاع غزة.المغراقة

ونفذ طيران جيش الاحتلال غارة تستهدف بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

ووسط القطاع، يتواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف على مخيم النصيرات لليوم السادس على التوالي، ما أدى إلى وقوع خمس إصابات على الأقل، وأضرار كبيرة في الممتلكات.

وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في المغراقة ومدينة الزهراء المجاورة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف في المنطقة الغربية بدير البلح.

وفي بيت حانون، شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان، بعد التنكيل بهم، وفقا لشهادات ذويهم، وأجبرت النساء والأطفال على الخروج من مدرستي إيواء، ومغادرة البلدة، وسط إطلاق قذائف مدفعية تجاههم.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء، خاصة في المناطق الشرقية، وهي: عبسان، وبني سهيلا، وخزاعة، وسط دمار كبير في الممتلكات، والبنى التحتية، المدمرة بالكامل.