مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ومؤسسة مصر الخير

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير للتعاون فى التطوير المؤسسى الرقمى لمؤسسة مصر الخير من خلال تنمية القدرات الرقمية للعاملين لديها لاستيعاب أعمال التحول الرقمى بالمؤسسة وضمان استدامتها، بالإضافة إلى التعاون فى تنفيذ مبادرات تنمية القدرات الرقمية لمختلف الفئات المجتمعية فى كافة المحافظات.

وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير فى الارتقاء بالمستوى المعرفى والمهارى الرقمى لجميع الفئات المستهدفة.



وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة مصر الخير تأتى فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتمكينها من استخدام تكنولوجيا المعلومات والتطوير المؤسسى الرقمى لها فى ضوء مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل؛ منوها إلى أن مذكرة التفاهم ستسهم فى تعزيز قدرات مؤسسة مصر الخير فى الاعتماد على الرقمنة وأتمتة أعمالها بهدف إثراء الدور المجتمعى للمؤسسة وتسهيل الحصول على خدماتها؛ مشيرا إلى تنوع المبادرات المقدمة من الوزارة لبناء القدرات الرقمية لتشمل مختلف التخصصات التكنولوجية وكافة المراحل العمرية بهدف تأسيس قاعدة عريضة من الكوادر الرقمية وتعزيز قدراتها التنافسية، بالإضافة إلى البرامج الموجهة لتنمية المهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فضلا عن نشر الثقافة الرقمية لأهالى قرى حياة كريمة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى الرقمى.

وأكد الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير على أهمية التعاون المحمود بين مؤسسة مصر الخير باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار توجه الحكومة نحو العمل على زيادة وعى الانسان المصرى وتنمية قدراته وامتلاكه لكافة أدوات العصر الحديث ومتطلباته من أجل تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع لتضع مصر على طريق القيادة والريادة؛ مضيفا بأن التعاون يدعم المستفيدين من المشروعات التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير ودعمهم بكافة ما وصل اليه العالم من تكنولوجيا الاتصالات والاستفادة من كافة مبادرات الوزارة المختلفة للتطوير المؤسسى الرقمى ونشر وتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية بين المواطنين.



وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية وتهيئة المجتمع لاستيعاب مشروعات التطوير المؤسسى والتحول الرقمى وضمان استدامتها، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم مع مؤسسة مصر الخير تأتى استكمالا لتعاون مستمر ومثمر مع المؤسسة فى عدد من المبادرات، وتستهدف الاتفاقية توسيع دائرة المستفيدين من مشروعات ومبادرات الوزارة المتنوعة للتطوير المؤسسى الرقمى ونشر وتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية بين المواطنين فى كافة محافظات مصر للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام، فضلا عن تعزيز القدرات الرقمية للمؤسسة والعاملين بها.



وأوضح الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر وبناء المجتمعات المعرفية، من خلال تمكين الحصول على كافة خدمات تكنولوجيا المعلومات الأساسية من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية للعاملين بمؤسسة مصر الخير وتدريب كوادر من المدربين بالمؤسسة فى مجالات نشر الثقافة الرقمية، وبناء وتنمية القدرات الرقمية، وتنمية مهارات استخدام الحاسب الألى، والاستخدام الأمن لتكنولوجيا المعلومات، وتطويع استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير حياة المواطنين.

حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة مصر الخير.