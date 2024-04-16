الصحف الإماراتية اليوم| الاحتلال يواصل غاراته على غزة بالتوازي مع جهود التهدئة.. والعالم يطالب إسرائيل بعدم الرد على «ضربة إيران».. بكين تطالب واشنطن بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

إيطاليا: اجتماع مجموعة السبع يركز على إنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا

كندا لإسرائيل: الصراع مع إيران يجب ألا يمتد إلى المنطقة

عمّان وبغداد تُشددان على خفض التصعيد في المنطقة

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: ابقوا في منازلكم

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة البيان إنه المركز الوطني للأرصاد أعلن أنه ابتداء من بعض ظهر الغد سوف تقل السحب تدريجياً إيذاناً بانتهاء الحالة الماطرة التي تتعرض لها البلاد.

و قال المركز إن البلاد ستشهد حتى بعد ظهر اليوم، سحبا ركامية على المناطق الساحلية تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأضاف أن تكونات السحب ستستمر في المناطق الغربية باتجاه الداخل، من عصر اليوم وحتى صباح غد الأربعاء؛ حيث تزداد كميات السحب الركامية وتهطل أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

فيما أشارت صحيفة الاتحاد إلى دعوة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تدعو إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وأوصت باتخاذ الإجراءات الوقائية في حال سقوط الأمطار أو حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.

ودعت كافة أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية.

عربيا وإقليميا، لفتت صحيفة الاتحاد إلى ما أعلنته الرئاسة العراقية، في بيان، أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، أكدا في اجتماع، أمس الاثنين، أهمية تخفيف حدة التوترات ووقف التصعيد المستمر في المنطقة.

وأضاف البيان: «تناول اللقاء التطورات الأخيرة في المنطقة، وأهمية تخفيف حدة التوترات ووقف التصعيد المستمر، واعتماد التفاهمات والحوار البنّاء لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام بين شعوب المنطقة».

وأكد الزعيمان ضرورة دعم القضية الفلسطينية وتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري للحرب على غزة، والعمل على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية يُنهي دوامة العنف ويضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

قالت صحيفة البيان إن إسرائيل واصلت قصفها مناطق في قطاع غزة، بينما يحاول الوسطاء التوصل إلى هدنة، في حين تتزايد المخاوف من مخطط إسرائيلي لشن عملية برية في رفح، في جنوب القطاع والمكتظة بحوالي 1,5 مليون نازح.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري «ما زالت حماس تحتجز رهائننا في غزة». وأضاف «هناك أيضاً رهائن في رفح وسنبذل كل ما في وسعنا لإعادتهم».

وأمس، أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن «الاحتلال يشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي استهدفت مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة في وسط القطاع... ومحيط المستشفى الأوروبي بجنوب شرق خان يونس، وحيي تل الهوى والزيتون» في شمال القطاع.



أشارت صحيفة الخليج إلى اعلان وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الاثنين، أنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي بأن الصراع يجب ألا يمتد إلى المنطقة.

جاء ذلك بعدما صدت إسرائيل ضربات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ هذا الأسبوع.

وأضافت: «نحن بوضوح نضغط من أجل وقف التصعيد، ونحتاج إلى التأكد من أن الصراع لا يمتد إلى المنطقة».

وذكرت صحيفة البيان أنه لليوم الثاني على التوالي، ناقش مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي خيارات الرد على الضربة الإيرانية، بينما تواصل العواصم الحليفة والعديد من دول العالم، حث إسرائيل على ضبط النفس وعدم الرد، بل إن واشنطن أكدت لإسرائيل إنها تقف معها «في الدفاع لكن ليس في الهجوم»، وبحسب مراقبين، فإن المرجح أن إسرائيل ستقوم برد فعل ما، ما هي طبيعته وحجمه، ومتى؟ ربما تجيب الأيام أو حتى الساعات المقبلة.

القناة 12 الإسرائيلية قالت إن مجلس وزراء الحرب ناقش مجموعة من الخيارات في اجتماعه أمس، بهدف إيذاء إيران بعد هجومها بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، لكن من دون التسبب في حرب شاملة.

دوليا، أوضحت صحيفة الخليج تأكيد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي تستضيف بلاده اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع هذا الأسبوع، إن الجهود المبذولة، لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا ستهيمن على مناقشات الاجتماع.

وسيجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية خلال الفترة من 17 إلى 19 إبريل/ نيسان المقبل، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وتهدئة التوتر بين إسرائيل وإيران.

وقال تاياني لرويترز قبل الاجتماع الذي سيرأسه: «الأمر ليس سهلاً في هذه اللحظة. لكنني أعتقد أن الدبلوماسية أمر بالغ الأهمية. موقفنا الدولي واضح للغاية. نحن متحدون وهذا أمر مهم للغاية». لكن هذا الموقف الموحد ليس كافياً حتى الآن، لإحلال السلام سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.



قالت صحيفة الاتحاد إن القوات الجوية الأوكرانية أعلنت، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 9 طائرات مسيرة أطلقت على أوكرانيا الليلة الماضية.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مناطق خيرسون وميكوليف وخميلنيتسكي وبولتافا وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية"يوكرينفورم".



ذكرت صحيفة البيان أن وزارة الخارجية الصينية طالبت، أمس الاثنين، وفداً أمريكياً يزور بكين بوقف الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على الصين والتدخل في شؤونها الداخلية.

ودعا دبلوماسيون صينيون وعلى رأسهم رئيس إدارة أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الصينية، يانغ تاو، خلال لقائه الوفد الأمريكي، إلى وقف الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على الصين في المجالين التجاري والاقتصادي، والكف عن التدخل في سياساتها الداخلية، والتوقف عن عرقلة تطورها وتطبيق عقوبات غير مقبولة على الشركات الصينية. وحضر المحادثات السفير الأمريكي لدى بكين نيكولاس بيرنز، ومساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك، والمديرة الأولى لشؤون الصين وتايوان في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض سارة بيران. وأضاف البيان أن ممثلي وزارة الخارجية الصينية أشاروا أيضاً إلى عدم قبول إجراءات واشنطن الرامية إلى قمع الصين في المجالات التجارية والعلمية والتقنية.