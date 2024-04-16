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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات المحلة تنظر جلسة محاكمة عاطل أنهى حياة شاب بطعنات غادرة

مجمع محاكم المحلة
مجمع محاكم المحلة

تنظر الدائرة الرابعة بجنايات المحلة بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار عادل نافع أولي جلسات محاكمة عاطل لارتكابه واقعة القتل العمد وإنهاء حياة شاب في أوائل العقد الثالث من عمره واستدراجه تحت تهديد السلاح واختطافه في منطقة وسط الزراعات .

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وكان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز المحلة بإحالة المدعو "محمد حلمي الكرداوي" 25 سنة عاطل إلي المحاكمة الجنائية لارتكابه واقعة قتل عمد يصاحبها جريمة الخطف تحت تهديد الأسلحة البيضاء واستدراجه حال استقلاله مركبه توك توك وطعنه طعنات غادرة عقب التربص واستدراجه بقصد إزهاق روحه .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بالواقعة العثور علي جثة الشاب "محمود الحداد" 23 سنة مصاب بطعنات غادرة جثة هامدة وسط الزراعات بقرية شبرابابل بنطاق دائرة مركز المحلة.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا .

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وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

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