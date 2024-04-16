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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر: الوطن في حاجة إلى جهود المخلصين من أبنائه بجميع المجالات.. صور

وكيل الأزهر يتفقد
وكيل الأزهر يتفقد مجمع البحوث الإسلامية

أجرى وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني جولة تفقدية بمجمع البحوث الإسلامية؛ رافقه فيها: الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، والدكتور حسن خليل، الأمين المساعد للثقافة الإسلامية.

وناقش وكيل الأزهر خلال الجولة مع العاملين طبيعة تقسيم العمل اليومي داخل كل إدارة، والتحديات التي يمكن أن تواجههم أثناء أعمالهم.

وقال وكيل الأزهر خلال جولته: “إننا في مرحلة مهمة نظرًا للظروف المحيطة بنا؛ والتي تحتاج منّا جميعًا إلى مزيد من الأداء وتحمل الأعباء، فنحن نتعامل مع فئات متنوعة من المجتمع وجميعهم في حاجة ملحّة إلى المعرفة بالكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، كما أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية”.

وأكد أن النموذج الأزهري عمله رسالة تخدم الجميع وليس مجرد وظيفة.

وشدد وكيل الأزهر على “أهمية حفز همم العاملين وتشجيعهم على الإخلاص والتفاني في العمل لتحقيق مزيد من الإنتاج، فالوطن في حاجة إلى جهود المخلصين من أبنائه في جميع المجالات العلمية، والعملية، والإدارية والخدمية، فكل فرد له دورٌ مهمٌ في بناء الدولة المصرية والحفاظ على مقدراتها، ما يلقي على عواتقنا مزيدًا من المسئوليات ويجعلنا أكثر قدرةً على مواجهة التحديات بوعي وتركيز وإخلاص”.

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