بنتقم منها.. فتاة تشعل النيران في شقة والدتها بالوراق

انتقمت فتاة من والدتها بطريقة بشعة، حيث أشعلت النيران في شقتها بمنطقة الوراق بعد خلاف نشب بينهما، حيث انتظرت خروج أمها من الشقة وأشعلت النيران بها.

تلقى المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة مالكة الشقة بسبب خلافات مع والدتها، فقامت بالدلوف إلى الشقة في وقت غياب والدتها وأشعلت النيران بها.

تم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.