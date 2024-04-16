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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدء محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك.. تفاصيل

صدى البلد

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، جلسة محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك.

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وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمدماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بائرتيمحافظتي الشرقية والقاهرة أولاً المُتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياًمدير عام الشئون الجمركية والإيداعاتوالملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصريةطلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطةعامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.ممالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجاريةمليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة ، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناءبدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل الرسائلالجمركية أرقام 1932, 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبينبالتحقيقات.


وأسندت إليه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة علىمزية بأن طلب من المُتهم الرابع صفوت.عمستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمينالخامس شادي.ح والسادس محمد.ج ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها ثلاثمائة وستةوثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءاتتصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبينبالتحقيقات.


 وأسندت إليه بصفته موظفاً عمومياً- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبيةطلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمالوظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة،وذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاءالمستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأسندت النيابة له أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني علي.عرئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعةبوساطة السابع سيد.غ مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابلالإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبينبالتحقيقات.


 وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفاً عمومياًرئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غيرالمشروع- طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول محمد.ر بواسطة المتهم السابعسيد.غ مائتي ألف جنيه أخذ منها ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراةبالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت للمتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمالنفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولاً/1، 3 على النحو المبينبالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهم الرابع بأنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامةعلى مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.
 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس أنهما توسطا في تقديم عطية لموظفٍ عموميٍ لاستعمال نفوذهالحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبينبالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم السابع أنه توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط فيعطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً على النحو المبين بالتحقيقات.

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