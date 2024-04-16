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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 5 سنوات لتاجر مخدرات وتغريمه 100 ألف جنيه بالبساتين

صدى البلد

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي حكمها بمعاقبة المتهم "محمد .ا" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام بالاتجار في المواد المخدرة بالبساتين .

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كشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات 
بأنه بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة أحرز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً مطواة قرن غزال.


واكدت شهادة مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة مكتب إدارة مكافحة المخدرات بأن المتهم يحوز و يحرز المواد المخدرة بشخصه و بمسكنه و يتخذ من مسكنه وكرا لإخفاء المواد المخدرة و يتردد على دائرة قسم البساتين مستخدما في ذلك سيارة ماركة شيفروليه رمادي اللون في احراز المواد المخدرة .

فإستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه و مسکنه والسيارة المنوه عنها ، ونفاذا لذلك الإذن إنتقل على رأس قوة من الشرطة السريين الي مسكنه و أبصر السيارة أسفل العقار الذي يقطن به وبتوجهه لمدخل العقار أبصر المتهم ممسكا بحقيبة متوسطة الحجم فقام بضبطه وضبط الحقيبة بيده و بتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض مطواة قرن غزال و بتفتيش الحقيبة بداخلها على عدد ٣٥ قطعة مستطيلة بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيش السيارة و مسكنه لم يعثر بها على شيء وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقرا بإحرازه لها.

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