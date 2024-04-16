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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الغربية في حصاد الذهب الأصفر لعام 2024

حصاد القمح الجديد
حصاد القمح الجديد بالغربية

تابعت وزارة التنمية المحلية  جهود محافظة الغربية في حصاد الذهب الأصفر، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باعتبار ملف القمح هو الأهم حاليًا لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي،  ومخزون استراتيجي من القمح لتلبية احتياجات المواطنين الغذائية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية و توابع الحرب الروسية الأوكرانية.

يأتي ذلك في ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية للاستعدادات الكاملة للمحافظات في بدء موسم توريد القمح الجديد 2024 وذلك على مستوي الجمهورية، فضلا عن جاهزية الصوامع والشون لاستقبال محصول القمح الجديد.

وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مفاجئة صباح اليوم لمتابعة عملية تسليم الأقماح في  أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالصوامع والمطاحن بطنطا للاطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال بصومعة طنطا القابضة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بجوار منطقة التجنيد بسعة تخزينية تصل الى 45000، كما تابع المحافظ سير الأعمال في صومعة طنطا المعدنية التابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بجوار مرور سالم بسعة تخزينية تصل الى 20000 واختتمت الجولة بتفقد  صومعة ريان بكفر عصام والتي تصل سعتها التخزينية الى 6000 .

وناشد محافظ الغربية، جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مؤكدا  أن هناك 24 موقع تخزين مختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح  كما وجه بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات الطبيعية بالمجتمع من العمد والمشايخ ، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

التنمية المحلية موسم توريد القمح موسم توريد القمح الجديد 2024 محصول القمح الجديد الذهب الاصفر

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