التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الدقهلية للارتقاء بمنظومة النظافة.. صور

تابعت وزارة التنمية المحلية الجهود المبذولة من محافظة الدقهلية للارتقاء بمنظومة النظافة والقيام بحملات مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، ودعم منظومة النظافة بتزويدها في جميع المراكز بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

واستمرت اعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بإدارة المركبات لمراكز ومدن المطرية والمنزلة والجمالية و ميت سلسيل ومنية النصر ودكرنس ومحلة دمنة و المنصورة وأحياء شرق وحي غرب المنصورة وأجا و السنبلاوين وميت غمر وبني عبيد.

وقال"مختار" أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة.

وأوضح "مختار"انه تم رفع 2000طن قمامة ومخلفات تقليم الاشجاروالحشائش وأتربة بالمنطقة الصناعية بجمصة مضيفا أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين وذلك في إطار اهتمام المحافظه بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعيه تماشيا مع رؤيه القياده السياسيه في الاهتمام بقطاع الصناعه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفه العماله.

واستمرت أعمال الحملة من خلال استخدام 35 معده نظافه ما بين زاحف ولودار وسيارات نقل 5 و10و20 طن قلاب وبمشاركة وعدد 70عامل نظافه حيث تم رفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية وتم تقليم أشجار الجزر الوسطي والحشائش وري ورفع كفاءة الجزر الوسطي والحدائق والحملة مستمره لحين الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل.

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