في غارة إسرائيلية.. مقتـ ل قائد ميداني بارز في حزب الله اللبناني

أفادت مصادر إعلامية بمق.تل قائد ميداني في حزب الله باستهداف إسرائيلي لسيارته في عين بعال جنوبي لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن القائد في حزب الله الذي اغتيل اليوم يعتبر أساسيا بالتشكيلات العسكرية على الجبهة.

فيما تم إطلاق رشقة صاروخية من نحو 15 صاروخاً من لبنان باتجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي.

وكان ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اللبنانية شنوا عند الساعة 14:25 ‌‎من بعد ظهر يوم الثلاثاء هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على دفعتين.

وبحسب بيان حزب الله؛ فقد استهدفت المسيرتين منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين ‏قتيل وجريح. ‏

وأشار الحزب في بيانه إلى أن هجوم يهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.