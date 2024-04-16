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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمير المصري يلعب دور نسيم حامد في فيلم the giant مع بيرس بروسنان

أمير المصري
أمير المصري

يشارك الفنان أمير المصري في فيلم the giant، الذي يسرد حياة الملاكم البريطاني اليمني الأمير نسيم ناز حامد. 

 

وكتب أمير المصري على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي منشورًا على دوره: حصلت على شرف كبير يفوق توقعاتي، ويالله من شرف أن ألعب دور الأسطورة البرنس نسيم حامد، إلى جانب أسطورة أخرى بيرس بروسنان في دور بريندان إنجل.

واضاف المصري : شكرا ل tea shop و AGC Studios و white star و Rowan Athale productions.

ويضم فيلم the giant مع أمير المصري عددا كبيرا من النجوم مع أمير المصري، ومن أبرزهم: بيرس بروسنان، ويشارك في الإنتاج. 

سيلفستر ستالون، ويتم تصويره في مدينة ليدز بدلا من بريطانيا.

ويعتبر أحدث أعمال أمير المصري مسلسل مليحة الذي عرض في موسم رمضان الماضي من بطولة أمير المصري، دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين ، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة. 

وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لـغـزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات. 

ومؤخرا عرض لأمير المصري في مهرجان SXSW العرض العالمي الأول لفيلمه See it Say it  ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة ٣١ من المهرجان في اوستن تكساس – الولايات المتحدة.

 وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك. يضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

 

ويعرض لأمير المصري حالياً أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على  BBC, Peacok, NBC  كما يعرض له أيضاً المسلسل الأيرلندي Faithless، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.

أمير المصرى الأمير نسيم ناز حامد فيلم the giant

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