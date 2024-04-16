جمال الغندور: لا توجد قرارات تحكيمية مؤثرة على نتيجة مباراة القمة أمس

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أنه لا يوجد قرارات تحكيمية مؤثرة على نتيجة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك أمس حيث أعطى إبراهيم نور الدين حكم اللقاء 8 من 10 .

وأوضح جمال الغندور خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر آون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا " كان لابد من إعطاء كريم نيدفيد لاعب فريق الاهلى الإنذار الثانى والطرد من اللقاء وأيضا سيف الدين الجزيرى إنذار فى التدخل مع محمد عبد المنعم ".

وأشار جمال الغندور قائلا " أزمة الكرات داخل الملعب مسئولية المنسق العام للمباراة وليس الحكم وهذه مهمته ويتساءل أين المنسق العام للمباراة أمس ".