على خلفية احتجاز الحرس الثوري سفينة.. البرتغال تستدعي سفير طهران

استدعت البرتغال ، اليوم الثلاثاء، سفير طهران بعد استيلاء إيران على سفينة ترفع علم البرتغال.



وأعلنت بحرية "الحرس الثوري" الإيراني احتجاز سفينة شحن حاويات بريطانية بزعم ارتباطها بإسرائيل في قرب مضيق هرمز، بينما يسود توتر بين إيران والغرب، بعدما هددت طهران بالرد على قصف إسرائيلي استهدف قيادات من "الحرس الثوري" في دمشق.

وبثت وكالة “إرنا” الرسمية مقطع فيديو عبر موقعها الإلكتروني، من اللحظات الأولى لهبوط قوات خاصة على متن السفينة التي ترفع علم البرتغال.

وقالت "إرنا" إن سفينة “إم سي إس أيرس” احتجزت على يد القوات البحرية في "الحرس الثوري"، مشيرة إلى هبوط قواتها على متن السفينة، قبل اقتيادها إلى سواحل إيران.