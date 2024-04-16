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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لو بتكره iPhone..هواوي أطلقت 3 موبايلات جديدة منافسة| وبنص السعر

لو بتكره iPhone..هواوي
لو بتكره iPhone..هواوي أطلقت 3 موبايلات جديدة منافسة| وبنص ا

كشفت هواوي الشهر الماضي عن ثلاث هواتف nova 12 للسوق العالمية، والآن وصلت إلى أوروبا. لاحظ أن هذه الهواتف تدعم شبكات 4G فقط وتعمل بنظام EMUI 14 ولا تتوفر عليها خدمات متجر Google Play.

يعتبر هاتف Huawei nova 12s هو الطراز الأفضل بين الثلاثة. يأتي بإصدار واحد (ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، سعة تخزين 256 جيجابايت) بسعر 500 يورو من متجر Huawei الإلكتروني. يأتِ مع زوج مجاني من سماعات Huawei FreeBuds SE 2 (قيمتها عادةً 50 يورو) ويمكنك الحصول على ساعة Huawei Watch Fit 2 مقابل 70 يورو (قيمتها عادةً 150 يورو).

لو بتكره iPhone..هواوي أطلقت 3 موبايلات جديدة منافسة| وبنص السعر

بعد ذلك، هناك هاتف Huawei nova 12 SE، والذي يأتي أيضًا بإصدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العادية و 256 جيجابايت من سعة التخزين ويبلغ سعره 380 يورو. يمكنك الحصول على نفس المزايا، وهي سماعات لاسلكية مجانية وسوار ذكي بسعر نصف السعر.

يعد هاتف Huawei nova 12i أرخص طراز بين الثلاثة بسعر 280 يورو لإصدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين. يمكنك الحصول على سماعات مجانية أو سوار Huawei Band 8 مقابل 30 يورو (قيمته عادةً 60 يورو).

لو بتكره iPhone..هواوي أطلقت 3 موبايلات جديدة منافسة| وبنص السعر

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على ضمان ممتد، Huawei Care، لمدة 12 شهرًا مقابل 59 يورو.

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