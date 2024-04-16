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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

للنقل والشهادات العامة

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي

صدى البلد

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2023 / 2024، والتي من المقرر عقدها بداية من 8 مايو المقبل حتى 23 من نفس الشهر.

جاء ذلك عقب إطلاع المحافظ، اليوم الثلاثاء، على مذكرة عرضها وكيل وزارة التربية والتعليم، هاني عنتر، والتي أشارت إلى عقد امتحانات الصفين الرابع والخامس خلال الفترة من 8 إلى 15 مايو المقبل، والسادس الابتدائي من 9 إلى 16 الشهر ذاته، والصفوف: الأول والثاني والثالث من التعليم المجتمعي خلال الفترة من 8 إلى 11 نفس الشهر، والصفوف: الرابع والخامس والسادس من نفس المرحلة " التعليم المجتمعي" خلال الفترة من 12 إلى 14 الشهر ذاته.

وتبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية "العامة والمهنية" للصفين الأول والثاني، خلال الفترة من 8 إلى 14 مايو المقبل، للإعدادية العامة، وللصفين الأول والثاني "مهنية" خلال الفترة من 8 إلى 13 الشهر ذاته، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية " الصف الثالث عام /مهني" خلال الفترة من 18 إلى 23 نفس الشهر.

وفي مرحلة التربية الخاصة "أمل للصم"، تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو المقبل، في حين تعقد امتحانات الصفوف "السادس، السابع، الثامن" خلال الفترة من 8 إلى 13 الشهر ذاته، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 12 الشهر ذاته وتختتم 16 من نفس الشهر، والصف الثالث الإعدادي من 18 إلى 23 الشهر ذاته، فيما تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني بنفس المرحلة في الفترة من 12 إلى 16 مايو المقبل.
وفيما يتعلق بمواعيد امتحانات التربية الخاصة " نور للمكفوفين" تقرر عقد امتحانات الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي خلال الفترة من 8 إلى 13 مايو المقبل، والصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من 8 إلى 14 الشهر ذاته، والثالث الإعدادي من 18 إلى 23 الشهر نفسه، والصفين الأول والثاني الثانوي "مكفوفين" خلال الفترة من 8 إلى 18 مايو الشهر ذاته.

كما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من 8 إلى 22 مايو المقبل، ومن 9 إلى 23 الشهر ذاته للصف الثاني الثانوي العام، والتعليم الفني والمزدوج من 8 إلى 22 الشهر ذاته لسنوات النقل، والأول والثاني والثالث "نقل دبلوم الخط العربي" من 8 إلى 15 نفس الشهر، والأول نقل بدبلوم التخصص في الخط والتذهيب من 8 إلى 20 الشهر ذاته.

وأوضح وكيل التعليم أن تلك المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية ، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية (عيد العمال 1 مايو، وعيد القيامة للأخوة المسيحيين واحتفالات شم النسيم وأيام الجمع).

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