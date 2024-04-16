أكلة اقتصادية بعد زنقة العيد .. طريقة عمل البصارة زى المحترفين 

تعد البصارة من ألذ الاكلات الاقتصادية مما يجعلها وجبة مناسبة للأسر المصرية بعد انفاق الكثير من الأموال على احتفالات العيد ورمضان ويوم الأم.



نعرض طريقة عمل البصارة الاقتصادية بمذاق احترافي من خلال خطوات الشيف شربيني.



مقادير البصارة

فول مدشوش

بصل

ملوخية ناشفة

كرفس شبت ثوم

ماء مغلى

كزبرة خضراء

فلفل حار

جوزة الطيب

كمون ملح

فلفل

بصل محمر للتقديم

طريقة عمل البصارة

* ضعي جزء من البصل وكل الثوم و الكرفس و الكزبرة و الملوخية و الفلفل الحار في الماء المغلى على النار ثم ضيفى اليه الفول المدشوش وقلبيهم جيدا.



* ضيفى التوابل للخليط و اتركيها حتى تنضج لمدة 50 دقيقة على الاقل ثم انزلها من على النار وتخفق بالخلاط اليدوى و تزين البصارة مع البصل المحمر.

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