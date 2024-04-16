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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق هائل بمول تجارى بأسوان |شاهد

جهود السيطرة على
جهود السيطرة على حريق بأسوان

شهدت منطقة وسط مدينة أسوان اندلاع حريق هائل بمول تجارى، وعلى الفور تم التدخل للسيطرة عليه. 

وكان قد قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ملحمة جهود السيطرة على الحريق الهائل الذى نشب بمعرض ومول فيله للأنشطة التجارية بوسط المدينة ، وبعض العقارات السكنية القديمة المجاورة له.

حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بواقع 10 سيارات إطفاء ، و 14 سيارة إسعاف ، فضلاً عن معدات الإطفاء التابعة للقوات المسلحة ، علاوة على إسهام منظومة الحريق الجديدة بالسوق السياحى لمواجهة تداعيات الحريق والحد من امتداده إلى داخل السوق .

وأثناء متابعة اللواء أشرف عطية لجهود السيطرة بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء طارق يحيى نائب مدير أمن أسوان ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والعميد حامد عبد الغنى قائد قطاع أسوان العسكرى ، واللواء وائل وجيه وكيل منطقة جنوب الصعيد للأمن المركزى ، واللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، والعميد بهاء البيلى المستشار العسكرى للمحافظة ، والقيادات التنفيذية والأمنية .

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جهود 

جهود السيطرة على حريق بأسوان 

أعطى المحافظ توجيهاته إلى الدفع بسيارات الإطفاء بمحيط المعرض والشوارع الجانبية والعقارات المجاورة حتى يتم تحقيق السيطرة الكاملة على الحريق ، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى ، وخطوط الغاز الطبيعى .

وكلف أشرف عطية بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لـ 10 حالات تعرضت لإصابات خفيفة ، دون وقوع خسائر فى الأرواح ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى ، مع تقديم الدعم اللازم لأصحاب المحال التجارية ، والعقارات السكنية .

ووجه أشرف عطية إلى قيام مديرية التضامن الإجتماعى والجهات المعنية بحصر الخسائر لصرف التعويضات وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة ، وإحالة واقعة الحريق لجهات التحقيق المختصة للوقوف على أسبابه لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

جهود السيطرة على حريق بأسوان 
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