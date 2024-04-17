نقيب الموسيقيين يتوعد المرتشين .. ويهدد بكشف أسماء مرتزقة | فيديو جراف

شن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، هجوما شرسا على بعض من وصفهم بالمرتشين واللصوص، الذين يستغلون مكانتهم من أجل الحصول على أموال ورشاوى من أعضاء النقابة.

ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل هجوم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن من وصفهم بالمرتشين واللصوص، الذين يستغلون مكانتهم من أجل الحصول على أموال ورشاوى من أعضاء النقابة، ليست من حقوقهم، ملوحاً بكشف أسماء "مرتزقة" لا يعملون بالفن.

وشدد كامل أنه على أتم استعداد لمواجهة كافة اللصوص والمرتزقة ممن استحلوا الحرام وأدمنوا طعمه ومذاقه، قائلا: "قريبًا جدًا بإذن الله سيتم عرض قائمة بأسماء المرتزقة واحدا واحدا وكلهم لا يعملون بالفن نهائيا، ولا يمارسون المهنة، وعلى ذلك فسوف يتم تطبيق القانون رقم 35 لسنة 78 بشطبهم من جداول المشتغلين بالمهنة".