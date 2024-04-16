لبنان.. غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة ياطر

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على منزل في بلدة ياطر جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الغارة الجوية الإسرائيلية أدى إلى تدمير المنزل بالكامل دون وقوع إصابات بشرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تصفية قائد القطاع الساحلي في حزب الله ومسؤول كبير في عدة مواقع في الجناح العسكري لحزب الله، إسماعيل يوسف باز.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، إن إسماعيل شارك في الترويج والتخطيط لإطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات باتجاه إسرائيل من المنطقة الساحلية للبنان.