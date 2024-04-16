حزب الله يعلن قصف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان |تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه استهداف موقع البغدادي الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه ردًا على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية في لبنان وإصابة المدنيين، تم قصف ‏مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ ‏الكاتيوشا.‏

وأضاف حزب الله أنه قصف أيضا مقر وحدة المراقبة الجوية الإسرائيلية في ميرون بالأسلحة ‏الصاروخية والمدفعية.

كما قصف حزب الله أيضا مقر قيادة اللواء الشرقي 769 الإسرائيلي في كريات شمونة ‏بصواريخ الكاتيوشا، وقاعدة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا.‏