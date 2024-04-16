جيش الاحتلال يعلن مصرع إسماعيل يوسف باز القيادي في حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تصفية قائد القطاع الساحلي في حزب الله ومسؤول كبير في عدة مواقع في الجناح العسكري لحزب الله، إسماعيل يوسف باز.

وقال جيش الاحلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، إن إسماعيل شارك في الترويج والتخطيط لإطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات باتجاه إسرائيل من المنطقة الساحلية للبنان.

وأضاف جيش الاحتلال أنه خلال الحرب، قام إسماعيل أيضا بتنظيم وتخطيط عدد من الهجمات العسكرية ضد إسرائيل.

وأعلن حزب الله من قليل، مقتل إسماعيل يوسف باز خلال غارة إسرائيلية استهدفته داخل لبنان.

وقال حزب الله في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد اسماعيل يوسف باز "أبو جعفر" مواليد عام 1972 من بلدة الشهابية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".