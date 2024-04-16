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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصابت جنود الاحتلال.. حزب الله يعلن مسؤوليته عن المسيرات المنفجرة شمال إسرائيل

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، شن هجوم جوي بمسيرات على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية شمال إسرائيل.

ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أصدر حزب الله بيانا جاء فيه:‏  "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:25 ‏‎من بعد ظهر يوم الثلاثاء 16-‏‏04-2024 هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفرادها بين ‏قتيل وجريح".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية بانفجار مسيرتين، في مستوطنة بيت هيلل شمالي إسرائيل دون تفعيل صفارات الإنذار.

ووفقا لشبكة "العربية"، أصيب 3 جنود إسرائيليين في انفجار مسيرتين بمستوطنة بيت هلل.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في جنوبي لبنان بعد انفجار مسيرتين بالجليل الأعلى.

وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن غارة إسرائيلية بدون طيار على سيارة في بلدة عين بعل، بالقرب من صور؛ أسفرت عن وقوع إصابات.

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