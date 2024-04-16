«الأعلى للشئون الإسلامية بالبرازيل»: مصر تبوأت مكانة عظيمة في عهد الرئيس السيسي

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطاب شكر من الشيخ خالد تقي الدين، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بالبرازيل لجمهورية مصر العربية لدورها الريادي في خدمة المجتمع المسلم في دولة البرازيل وأمريكا اللاتينية والذي امتد لمدة تزيد على سبعين عامًا، وزاد أوجها وعم نورها أرجاء المعمورة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بالبرازيل أن الدور الريادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية للتعريف بدين الإسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية من خلال الإيفاد الدائم للأئمة والدعاة وإيفاد قراء القرآن الكريم والذي يتزايد عامًا بعد عام، ليدل على ما لمصر من مكانة عظيمة بين الشعوب والأمم، لرفع كلمة التوحيد وتزيين المساجد والمحافل بنور القرآن الكريم.

كما أشاد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بالبرازيل، بهذا الجهد المشهود الذي يمتد ليشمل الكثير من البلاد ويعم نفعه على كثير من العباد.