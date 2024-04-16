سمير فرج: عملية إيران الأخيرة شو إعلامي.. صواريخ فاضية

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن ضحايا العملية العسكرية التي شنتها إيران على إسرائيل يوم السبت الماضي، هي إصابة فتاة بدوية لم تمت.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الخارجية الإيراني اعترف بإبلاغ أمريكا بموعد الضربة الإيرانية على إسرائيل قبل 72 ساعة.



ولفت اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إلى أن الضربة الإيرانية كانت من أجل الشو الإعلامي وتهدئة الداخل الإيراني، قائلا: صواريخ إيران طلعت فاضية من غير ذخائر.



واستطرد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن إيران لو دخلت في حرب مباشرة مع إسرائيل «هتتبهدل» ولكنها تريد بناء قوتها العسكرية والنووية والحصول على القنبلة التي تريدها.



وواصل أن إيران هي العدو الأول لإسرائيل في المنطقة لأن الأخيرة هي القوة النووية الوحيدة في المنطقة ولا تريد لأي دولة أخرى امتلاك السلاح النووي.



واختتم اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن العملية العسكرية الإيرانية الأخيرة في إسرائيل أعادت قبلة الحياة لنتنياهو الذي فشل في الحرب على غزة.

