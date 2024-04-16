سمير فرج يكشف السيناريوهات المحتملة للرد الإسرائيلي على إيران |فيديو

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، السيناريوهات المحتملة للرد الإسرائيلي على طهران بعد عملية مطلع الأسبوع الجاري، موضحًا أن السيناريو الأول هو احتفاظ إسرائيل بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين لأن أمريكا تريد تهدئة الأوضاع.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن السيناريو الثاني توجيه ضربة جوية صاروخية على أهداف محدودة في إيران باستخدام الطائرة الشبح إف 35 التي تفلت من الرادار.



وأكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الضربة الجوية قد تشمل قاعدة جوية أو بحرية أو محطات مياه أو اغتيال علماء نوويين إيرانيين.



وأشار إلى أن السيناريو الثالث وهو مستبعد تمامأ، توجيه ضربة صاروخية جوية على المواقع النووية الإيرانية، مختتمًا: إيران لو تعرضت لضربة إسرائيلية سترد على تل أبيب ومصالح أمريكا في المنطقة.



