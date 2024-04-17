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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الان

صدى البلد

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من عدد الاستقرار المحدود حيث تذبذب اسعار الذهب من عيار 21 بين 3200 و3300 جنيها .

لم يستطع سعر الذهب المحلي اختراق المستوى 3300 جنيه للجرام عيار 21 والاستقرار فوقه، ليعود إلى التراجع من جديد ويصل إلى مناطق المستوى 3255 جنيه للجرام.

 والمتوقع أن يستمر التذبذب في الأسعار بين 3200 – 3300 جنيه للجرام خلال هذه الفترة.

وعالميا، اقترب سعر أونصة الذهب العالمي اليوم من المستويات القياسية التي سجلتها نهاية الأسبوع الماضي، حيث يستمر الذهب في الحفاظ على مكاسبه بدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية. 

سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى اليوم عند 2392 دولار للأونصة قبل أن يعود إلى التراجع بنسبة 0.5% ليتداول عند المستوى 2387 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2383 دولار للأونصة. 

يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب الفوري أمس بنسبة 1.7%، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي يوم الجمعة الماضية عند 2431 دولار للأونصة، ويكون الذهب قد سجل ارتفاع منذ بداية شهر ابريل بنسبة 6.2%. 

الارتفاع الأخير في أسعار الذهب الفوري يأتي مدفوعًا إلى حد كبير بتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن هاجمت إيران الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت تقارير إعلامية أن رد الكيان الصهيوني على الغارة كان وشيكًا.

وأدت المخاوف من سيناريو توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على الذهب، الذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن تقليدي بسبب استقرار أسعاره النسبي، خاصة في أوقات الاضطرابات العالمية.

 

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، سجّل سعر الذهب 2387 دولارًا للأوقية. 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة 

سعر الذهب عيار 18  

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2790 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3255 جنيها 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3720 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 26.040 جنيه 

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

ويدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدا لحائزيه.

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