عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد انخفاض العلف والذرة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء بالأسواق

صدى البلد

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء شهدت تراجع بسبب هدوء الطلب بعد انتهاء عيد الفطر 2024، بعد أن تراجعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وهبطت أسعار الدواجن بأكثر من 15 جنيها في الكيلو واحد.

وشهد سعر الدواجن اليوم الاربعاء 17-4-2024، تراجعا كبيرا مقارنة ب أسعار  الدواجن قبل عيد الفطر . 

وتراجعت الاسعار لتكون أقل من سعر الدواجن في تخفيض أسعار الدواجن والبيض والتي حدده الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والذي حدد أسعار الدواجن البيضاء ب 85 جنيها في المزرعة 

 

 وكانت أسعار الدواجن قد ارتفعت بقوة مع بداية شهر رمضان 2024، بفعل زيادة الطلب.

 

تراجع منتظر لأسعار الدواجن

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدواجن سيشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة القليلة المقبلة، وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 88 و89 جنيهًا للكيلو. 

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وكانت أسعار الدواجن  قد شهدت ارتفاعًا مفاجئًا خلال الفترة الماضية، حيث سجّل السعر ارتفاعًا بأكثر من 40  جنيهًا تقريبًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي. 

وأكد  ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن 75% من الأعلاف الدواجن مُرتبطة بالنقد الأجنبي، مؤكدًا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار.

 

 

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء، في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 82 جنيهًا للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق. 

  • وسجل سعر الوراك من 92 إلى 95 جنيها.
  • سعر الكبد والقوانص 100 جنيها.
  • كيلو الهياكل بـ 60 جنيها.
  • سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.
  • سعر البط 140 جنيهًا.
  • سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

  • تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و23 ألف جنيه.
  • أسعار الذرة: تراجع سعر الذرة إلى أقل من 10 آلاف جنيه.
  • وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم 

  • سجا سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق  بين 150 جنيهًا للطبق.
  • وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 160 جنيهًا.
  • وسجّل سعر البيض البلدي 140 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 150 و155جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين  90 إلى 92 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

 سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 25 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 26 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجّل  13 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.
  • سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 82  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 90 و92 جنيهاً للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 85 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو 95 جنيهات
  • وسعر الدواجن البلدي حر  110 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم 

  • سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البانيه اليوم بين 185 و195 جنيه للكيلو الواحد.
  • سجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.

الدواجن سعر الدواجن اليوم الاربعاء أسعار الدواجن الدواجن البيضاء اسعار الدواجن والبيض اليوم سعر البيض اليوم سعر الدواجن للمستهلك الكتكوت بورصة الدواجن الدواجن الساسو الفراخ سعر الدواجن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

موضوعات متعلقة

التخطيط: توجية استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بالقليوبية

استثناء هذه الفئة من تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.. تفاصيل

انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة الجنيه الآن

المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة تشارك في الاجتماعات السنوية للجنة الـCEPA بنيويورك

غدا.. إعلان نتائج تحليل الطلب بسوق العمل المصري بالربع الأول من 2024

وزيرة التخطيط تشارك باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي

وزارة التخطيط تطلق برنامج ورش عمل النسخة الأولى من مبادرة جامعات مستدامة

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة تظلم مسابقة شغل وظائف بالتعليم العالي

ترشيحاتنا

أمر مفجع.. الصحة العالمية تتحدث عن تفاصيل صادمة بشأن بمستشفيات غزة

3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

الفيضانات في تنزانيا تخلف 58 ضحية.. وتحذيرات من استمرار هطول الأمطار|شاهد

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة والكليات المتاحة بالتعليم المدمج 2024

إلى أين سيتجه سعر الذهب خلال الأيام القادمة؟.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

هل يوجد جاسوس؟.. إعلامي يكشف كواليس نارية قبل مباراة القمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بجمالها

شبه التوكتوك.. شاهد أغرب سيارات السبعينيات الكلاسيكية

لوك جديد .. درة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام| شاهد

برخص التراب.. أوبو تطرح هاتفا A1s و A1i للشباب

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ