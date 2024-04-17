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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

25 إبريل.. أدهم سليمان يحيي حفلًا غنائيا بساقية الصاوي

صدى البلد

يحيى المطرب أدهم سليمان حفلًا غنائيًا يوم 25 الجارى بساقية الصاوى، وذلك فى تمام السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة .

وقال المطرب أدهم سليمان، إن مهرجان المركز الكاثوليكي قيم جدا ومحترم ويكرم مبدعين ويهتم بالفن والإبداع. 

وأضاف لـ صدى البلد، أنه يحب التنوع في الأغنية، موضحا أن أغنية يا سمرا التي تصدرت التريند، الهدف منها كانت أغنية لايت ولذيذة لامتاع الناس، وأنه يحضر لألبوم يقدم فيه ابتهالات رمضان.

أما عن رمضان وذكريات الطفولة قال أدهم سليمان، إنه كان يحب بوجي وطمطم وبكار وما زال يشاهد الكارتون.

أما عن الوضع الراهن في فلسطين، قال أدهم سليمان إن القدس عربية وربنا ينصر أهلنا في فلسطين.

يذكر ان طرح المطرب أدهم سليمان، أغنيته  التي تحمل اسم "حاوي"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

‎ونشر أدهم سيلمان مقطع فيديو من الأغنية عبر انستجرام، وعلق عليها قائلا: على وتر المصلحة كلها بتعزف وتفنن اسمعوا دلوقتي أغنية حاوي على موقع يوتيوب.

‎وتقول كلمات الأغنية: ‎عايش بين حبه افاعي تغير جلدها وتتلون .. ‎الاوجاع تجيب اوجاع مفيش اي واحد بيهون .. ‎عايزك عينك وسط راسك حرص وبلاش تخون .. ‎علي وتر المصلحه كلها بتعزف وتفنن".

 

 

 

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