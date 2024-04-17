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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشمل الحرس الثوري ووزارة الدفاع.. أمريكا تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد إيران

جيك سوليفان
جيك سوليفان

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضاف سوليفان أن العقوبات ضد إيران ستشمل برامج الصواريخ والمسيرات وكيانات تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.

وتوقع أن يفرض حلفاء أمريكا وشركائها عقوبات على إيران أيضًا، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل تعزيز منظومة الدفاع الجوي والإنذار المبكر في الشرق الأوسط.

وأكد أن بلاده تسعى لتقويض قدرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

يأتي ذلك بعد أيام من الضربات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل، حيث أطلقت طهران وابلًا من الصواريخ والطائرات المسيرة على تل أبيب، ردًا على استهداف الأخيرة القنصلية الإيرانية في دمشق.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عقوبات ايران برامج الصواريخ

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