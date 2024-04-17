دولة تحظر السائق الآلي.. السجن أو الغرامة لأصحاب هذه السيارات

مع تطلع شركات تصنيع السيارات نحو أنظمة مساعدة السائق المتقدمة أكثر، تقوم إحدى المقاطعات في كندا بفرض قيود على هذه التقنية.

فقد قامت كولومبيا البريطانية مؤخرًا بتحديث قانون السيارات المحركة الخاص بها، حيث يُحظر استخدام المركبات التي تحتوي على أنظمة من المستوى 3.

وليس هذا فقط تشديدًا على استخدام مثل هذه الأنظمة، بل يُعتبر من غير قانوني حتى القيادة بأي سيارة مجهزة بنظام المستوى 3، سواء استخدمته أم لا.

تم إقرار القواعد المحدثة في 18 مارس ودخلت حيز التنفيذ في 5 أبريل الجاري.

من الناحية التقنية، تمنع تشغيل المركبات بنظم التشغيل الآلي من المستوى 3 أو 4 أو 5. ولكن في هذه المرحلة، لا يوجد شيء متاح للاستخدام العام خارج المستوى 3.

حتى في هذا الحال، هناك سيارتان فقط مزودتان بقدرة المستوى 3 يمكنك شراؤهما؛ تقدم سيارتا مرسيدس-بنز S-Class وEQS لعام 2024 النظام، وحاليًا يتم الموافقة عليه فقط للاستخدام المحدود في كاليفورنيا ونيفادا.

عند سرعات أقل من 40 ميلاً في الساعة على بعض الطرق السريعة المحدودة، يسمح للسائقين بالتخلي عن السيطرة على العجلات وتحريك العينين، على الرغم من أنه يجب أن يكونوا جاهزين للسيطرة في أي وقت.

السجن والغرامة لأصحاب السيارات ذات السائق الآلي

بشكل أساسي، إذا كان لديك سيارة S-Class أو EQS لعام 2024 مزودة بنظام Drive Pilot الاختياري، قد ترغب في التفكير مرتين قبل القيادة في رحلة عبر الطرق إلى فانكوفر.

إذا تم القبض على السائق، تتراوح الغرامات بين 368 دولارًا إلى 2000 دولار في العملة الكندية، أو حتى 6 أشهر في السجن.