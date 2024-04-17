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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسبب ضغوط سياسية.. ألفا روميو تغير اسم سيارتها الجديدة

ألفا روميو ميلانو
ألفا روميو ميلانو

أعلنت شركة ألفا روميو يوم الاثنين أنها ستغير اسم سيارتها الجديدة Milano SUV إلى "جونيور"، ردًا على ضغوطات من الحكومة الإيطالية.

جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من انتقاد «أدولفو أورسو» وزير الصناعة الإيطالي، لألفا روميو لاستخدام اسم إيطالي لسيارة تصنع في بولندا.

وفقًا لأورسو، ينص القانون الإيطالي على أنه لا يمكن تصنيع سيارة باسم "ميلانو" خارج إيطاليا.

وذلك بموجب قانون يعود لعام 2003 يمنع استخدام مصطلحات إيطالية لوصف منتجات لم يتم تصنيعها فعليًا في إيطاليا وتدعي ذلك بالزور.

يقول أورسو: “ينص هذا القانون على أنه لا يمكنك تقديم معلومات تضلل المستهلكين، لذلك يجب أن تكون سيارة تسمى ميلانو مصنوعة في إيطاليا. خلاف ذلك، فإنه يقدم معلومة غير صحيحة مما لا يسمح به بموجب القانون الإيطالي."

يُعتبر اسم Milano تكريمًا لمدينة ميلانو، مقر شركة ألفا روميو، وقد استخدم سابقًا لسيارة السيدان 75 في الولايات المتحدة.

الفا روميو إيطاليا سيارات إيطالية

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