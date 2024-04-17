عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شبه التوكتوك.. شاهد أغرب سيارات السبعينيات الكلاسيكية

سيارات كلاسيكية
سيارات كلاسيكية

في لقاء السيارات الكلاسيكية الأسبوعي بالمملكة المتحدة البريطانية، ظهرت سيارة صغيرة صفراء تجوب الساحة بسرعة لا تتجاوز 15 ميلاً في الساعة، وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أنها أثارت انتباه الجميع بمجرد وصولها.

وصلت السيارة إلى موقف السيارات حيث كانت مجموعة متنوعة من السيارات الكلاسيكية تجذب الزوار والمعجبين كالعادة، وفقًا لتقرير أوتوكار.

وبمجرد وقوفها، فتحت السائقة باب السيارة لتظهر، حيث بدت وكأنها تخرج من علبة صغيرة، وبسهولة دفعت السيارة الثلاثية العجلات إلى مكانها بين السيارات الأخرى.

وتميزت هذه السيارات الصغيرة بقدرتها على إثارة فضول ودهشة الحاضرين، تؤكد «لويز باريت» مالكة السيارة الصغيرة Willam Cyclo التي شاركت في اللقاء، على أن هذه السيارات الصغيرة توفر تجربة فريدة وممتعة على الطريق. 

باريت، التي تمتلك أيضًا سيارة سينكلير C5، تعتبر هذه السيارات الصغيرة مصدرًا للمغامرات والمرح في كل مرة تقود فيها سيارتها اليومية "فيات 500".

بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي شهدته هذه السيارة الصغيرة، يبدو أن مستقبلها مشرقٌ في عالم السيارات الكلاسيكية.

 

إلى جانب سيارة ويلام التي شاهدناها في اللقاء، تمتلك لويز أيضًا سيارات صغيرة أخرى، وهي: 

1. سيارة 1974 Mini Comtesse ذات المقعد الواحد، والتي تبدو مشابهة للويلام ولكنها تمتلك بابًا يفتح بشكل جناح النورس. قامت بشرائها من شخص في موقف سيارات الحانة مقابل 500 جنيه إسترليني.

2. سيارة 1970 SEAB Flipper، وهي سيارة رباعية العجلات يمكن لمحورها الأمامي ونظام الدفع الخاص بها أن يديران بزاوية 360 درجة، وقد قامت بشرائها مقابل 1200 جنيه إسترليني في أكتوبر الماضي من إرث مجموعة سيارات يمتلكها أحد جامعي الأعمال الفنية المتوفى مؤخرًا.

السيارات الكلاسيكية التوكتوك ويلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

موضوعات متعلقة

بسبب ضغوط سياسية.. ألفا روميو تغير اسم سيارتها الجديدة

دولة تحظر السائق الآلي.. السجن أو الغرامة لأصحاب هذه السيارات

هتركب عربية.. أرخص 5 سيارات تحت الـ 50 ألف جنيه بسوق المستعمل

250 ألف جنيه.. انخفاض أسعار سيارات سيات في مصر

بقوة 1000 حصان.. أقوى سيارة SUV من مرسيدس بنز AMG بمواصفات خيالية

إيلون ماسك يطرد آلاف الموظفين من تسلا.. ما السبب؟

بعد انطلاقها.. أبرز السيارات الطائرة ومواصفاتها

بسبب لعبة موبايل.. سائق يتغلب على منافسيه في سباق سيارات ناسكار

ترشيحاتنا

إصابة جندي إسرائيلي من وحدة شالداج بجروح خطيرة خلال معارك في غزة

أمر مفجع.. الصحة العالمية تتحدث عن تفاصيل صادمة بشأن بمستشفيات غزة

3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

الفيضانات في تنزانيا تخلف 58 ضحية.. وتحذيرات من استمرار هطول الأمطار|شاهد

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة والكليات المتاحة بالتعليم المدمج 2024

إلى أين سيتجه سعر الذهب خلال الأيام القادمة؟.. وهذه قيمة عيار 21 الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بجمالها

شبه التوكتوك.. شاهد أغرب سيارات السبعينيات الكلاسيكية

لوك جديد .. درة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام| شاهد

برخص التراب.. أوبو تطرح هاتفا A1s و A1i للشباب

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ