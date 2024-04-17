شبه التوكتوك.. شاهد أغرب سيارات السبعينيات الكلاسيكية

في لقاء السيارات الكلاسيكية الأسبوعي بالمملكة المتحدة البريطانية، ظهرت سيارة صغيرة صفراء تجوب الساحة بسرعة لا تتجاوز 15 ميلاً في الساعة، وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أنها أثارت انتباه الجميع بمجرد وصولها.

وصلت السيارة إلى موقف السيارات حيث كانت مجموعة متنوعة من السيارات الكلاسيكية تجذب الزوار والمعجبين كالعادة، وفقًا لتقرير أوتوكار.

وبمجرد وقوفها، فتحت السائقة باب السيارة لتظهر، حيث بدت وكأنها تخرج من علبة صغيرة، وبسهولة دفعت السيارة الثلاثية العجلات إلى مكانها بين السيارات الأخرى.

وتميزت هذه السيارات الصغيرة بقدرتها على إثارة فضول ودهشة الحاضرين، تؤكد «لويز باريت» مالكة السيارة الصغيرة Willam Cyclo التي شاركت في اللقاء، على أن هذه السيارات الصغيرة توفر تجربة فريدة وممتعة على الطريق.

باريت، التي تمتلك أيضًا سيارة سينكلير C5، تعتبر هذه السيارات الصغيرة مصدرًا للمغامرات والمرح في كل مرة تقود فيها سيارتها اليومية "فيات 500".

بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي شهدته هذه السيارة الصغيرة، يبدو أن مستقبلها مشرقٌ في عالم السيارات الكلاسيكية.

إلى جانب سيارة ويلام التي شاهدناها في اللقاء، تمتلك لويز أيضًا سيارات صغيرة أخرى، وهي:

1. سيارة 1974 Mini Comtesse ذات المقعد الواحد، والتي تبدو مشابهة للويلام ولكنها تمتلك بابًا يفتح بشكل جناح النورس. قامت بشرائها من شخص في موقف سيارات الحانة مقابل 500 جنيه إسترليني.

2. سيارة 1970 SEAB Flipper، وهي سيارة رباعية العجلات يمكن لمحورها الأمامي ونظام الدفع الخاص بها أن يديران بزاوية 360 درجة، وقد قامت بشرائها مقابل 1200 جنيه إسترليني في أكتوبر الماضي من إرث مجموعة سيارات يمتلكها أحد جامعي الأعمال الفنية المتوفى مؤخرًا.