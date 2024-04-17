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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للحفاظ على النسق المعماري بدمياط الجديدة.. توجيهات بالإزالات الفورية لمخالفات البناء والإشغالات

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله ، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء في المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعماري والحضاري الذي تم بناؤه بعناية.

وجاء هذا الإعلان فى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، حيث أشار الدكتور مهندس محمد خلف الله ، إلى تنفيذ خطة حكومية تهدف إلى التعامل السريع مع المخالفات.

وفي سياق ذلك ، تم إحباط محاولة بناء أعمدة وتقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية بقطعتى أرض سكنية بجنوب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة ، وذلك بالمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعتين.

وأكد رئيس الجهاز على أهمية استمرار المتابعة المستمرة والرصد لإزالة أي مخالفة في مهدها، مشيراً إلى عدم التهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة. وتم التحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز.

وفى ذات السياق أضاف رئيس الجهاز ، أنه تم أيضا ضبط ومصادرة عدد (  5 ) تكاتك" وكذا عدد من فاترينات السجائر ، وإيداعها داخل المخازن المركزية للجهاز ، بينما جارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء، مما يعكس إلتزام الجهاز بحفظ النسق المعماري والحضاري في مدينة دمياط الجديدة وتوجيهات الحكومة بتطبيق القوانين واللوائح بحزم ودقة.

لافتاً غلى أن الحملة كانت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز  ، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز  ، ومسئولي لجنة إزالة التعديات  والإشغالات بالجهاز .

وقال رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ،  القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضارى والجمالى .
مشيراً إلى إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز ، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين .

مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

مضيفا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ( ٢٤ ) ساعة، لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية ، والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات أ.د.م عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات السيد المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

وتأتى تلك الحملات سعياً من  الجهاز فى الحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة ومنعاً لإنتشار العشوائية.

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